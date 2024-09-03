Экс-глава Volkswagen предстал перед судом по делу о "дизельном скандале"

Суд в Брауншвейге (федеральная земля Нижняя Саксония) начал рассмотрение иска по делу о "дизельном скандале" против экс-главы автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна. Об этом сообщило агентство DPA.

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Прокуратура Брауншвейга обвиняет бывшего топ-менеджера в мошенничестве, даче ложных показаний и манипуляциях на рынке. По версии следствия, экс-глава концерна знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было "необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов" дизельных машин, говорилось в сообщении прокуратуры.

Сам Винтеркорн не признает свою вину.

"Мой подзащитный решительно отвергает выдвинутые против него обвинения", - заявил адвокат Феликс Дёрр.

С точки зрения защиты, то, что Винтеркорн занимал пост председателя правления Volkswagen в годы, когда разгорелся скандал, еще не делает его виновным.

Как ожидается, процесс продлится до сентября 2025 года.

В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этой системе все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Следствие считает, что Винтеркорн знал о манипуляциях, но своевременно не сообщил о потенциальных рисках для финансистов и инвесторов.