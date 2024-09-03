Продажи Haval Jolion в России бьют рекорды

В России за неделю продано рекордное число кроссоверов Haval Jolion. За 35-ю неделю года (с 26 августа по 1 сентября) в нашей стране было продано 2 510 экземпляров этой модели. Таким образом, кроссовер Haval Jolion вторую неделю подряд становится лидером рейтинга самых популярных автомобилей на российском рынке.

На втором месте по-прежнему китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max с результатом 2 150 проданных машин. Третье место снова у седана LADA Granta — 1 793 единиц.

Далее идут кроссовер Chery Tiggo 4 PRO (1 516), седан Vesta (1 457), лифтбек Granta (1 252) и универсал Vesta (1 153). Четыре китайских кроссовера также преодолели отметку в тысячу проданных машин — это Changan CS55 Plus, Geely Monjaro, OMODA C5 и Haval M6.

Таким образом, за прошлую неделю в России было продано 35 875 новых легковых автомобилей, что на 13% больше, чем на 34-й неделе этого года.

В России вступают в силу новые требования к составу автоаптечки

Тем временем стало известно, что Volkswagen заявил о возможности закрытия заводов в Германии. Меры оптимизации не ограничатся закрытием предприятий. На очереди — соцгарантии. Экономическая ситуация подталкивает Volkswagen принимать непопулярные решения. О том, что кризис немецкого автопрома прогрессирует, на прошлой неделе заявил директор Центра автомобильных исследований при Университете Дуйсбург-Эссен Фердинанд Дуденхёффер. А уже сегодня прозвучало предупреждение, что одно из главных автопроизводств страны ждут перемены.