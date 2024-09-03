Опрос показал, что 11% россиян считают, что «китайцы» отстают от других иномарок

«Росгосстрах»: 54% россиян стали лучше относиться к китайским автомобилям. Таковы итоги опроса, проведённого компанией «Росгосстрах» и группой компаний АВТОДОМ: у 54% опрошенных россиян отношение к маркам изменилось в лучшую сторону.

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Редакция Quto изучила результаты этого исследования.

По мнению 41% опрошенных, сегодня китайский автопром предлагает очень широкий выбор разнообразных моделей, среди которых всегда можно найти достойную машину для наших условий.

Любопытно, что почти четверть (24%) респондентов утверждают: многие марки из КНР являются достойной заменой ушедшимбрендам. Еще 16% уверены: «поднебесная» техника хороша по соотношению «цена – качество».

Резко негативное отношение испытывают лишь 18% респондентов. 11% считают, что «китайцам» далеко до других иномарок, а остальные назвали такую технику ненадёжной, небезопасной и невыгодной.

Не секрет, что российский авторынок наполнен китайскими автомобилями разных брендов. Портал «АвтоВзгляд» собрал экспертные мнения, какие обязательные манипуляции обязательны для только купленной «поднебесной» машины.