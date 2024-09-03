Посмотрите на Riley Kestrel 1935 года с 991-сильным турбомотором и полным приводом от Audi

В 2020 году компания Kestrel Beer попросила мастерскую Webster Race Engineering превратить Riley Kestrel 1935 года в уникальный автомобиль для установки рекордов скорости.

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Проект получил название Flying Kestrel и оснащен турбированным 2,5-литровым рядным пятицилиндровым двигателем TSI от Audi, механической коробкой передач и полным приводом от Audi A6, а также 9-дюймовым задним мостом Ford.

В 2021–2022 годах Flying Kestrel установил несколько рекордов скорости, а в 2023 году он вернулся в Webster Race Engineering для модернизации, чтобы помочь снизить нагрев внутри моторного отсека.

Для этого автомобиль получил новый выпускной коллектор, турбонагнетатель и систему закиси азота. На динамометрическом стенде рядный пятицилиндровый двигатель выдавал 991 л.с.

Салон сочетает в себе оригинальную отделку с современными гоночными органами: ковшеобразные сиденья, приборы, рулевое колесо и каркас безопасности.