У "Газели" появился бесключевой доступ

ГК "Современные транспортные технологии" объявили о внедрении системы бесключевого доступа на автомобилях "Газель NN" с односкатной ошиновкой и "Соболь NN", выпускаемых с лета 2024 года. Также по желанию данная опция может быть подключена на вышеуказанных моделях более раннего выпуска.

© Российская Газета

Под капотом "Газели NN" находится 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 149,6 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Внутри - сиденья с регулировками по 18 направлениям, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и множеством ниш и боксов для хранения вещей.

Ранее сегодня один из дилеров ГАЗа выложил прайс-лист на полноприводный "Соболь" нового поколения. Доступен только вариант "фургон-комби" (7 мест), стоит от 3 740 000 рублей.

До этого сообщалось, что в России начались работы по созданию переднеприводного грузовика ГАЗ.