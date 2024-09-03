Назван топ брендов автомобилей, реже всего попадающих в смертельные ДТП

Tesla признана одним из самых безопасных автобрендов для водителей и пассажиров.

© За рулем

Tesla вошла в рейтинг самых безопасных автомобильных брендов в части количества аварий со смертельным исходом. К такому выводу пришли специалисты компании EpicVIN, специализирующейся на истории транспортных средств, в ходе проведенного исследования.

Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) за период с 2017 по 2022 годы, только 28,78% пассажиров Tesla, попавших в смертельные аварии, получили травмы, несовместимые с жизнью. Такой показатель позволил Tesla занять третье место в топе брендов с наименьшим процентом смертельных исходов в ДТП.

На первом и втором местах расположились бренды Land Rover и Ram, показатели которых составляют 23,65% и 18,68% соответственно. Также в рейтинг вошли Isuzu, Audi и Mercedes-Benz (29,76%, 31,52% и 32,84%). В ходе анализа выяснилось, что внедорожники и пикапы действительно проявили себя максимально эффективно в части защиты пассажиров во время аварий.

Такое исследование наглядно показывает важность использования инноваций в автоотрасли с целью повышения безопасности водителей и пассажиров. Tesla уже известна внедрением различных передовых технологий, а результаты исследования еще раз подтвердили статус компании, как одного из лидеров в обеспечении безопасности на дорогах.