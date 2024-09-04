Эксперт рассказал, чем опасен чип-тюнинг китайских машин

Портал "Автовзгляд" выяснил, насколько законно "чиповать" китайскую машину и чем это может грозить "прошиваемым" агрегатам.

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Увеличение мощности двигателя, в том числе за счёт удаления катализатора - незаконные мероприятия, напомнил директор по послепродажному обслуживанию автомобилей "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов, отметив, что подобные действия стопроцентно ведут к потере гарантии, если авто куплен у официального дилера.

Также специалист отметил, что увеличение мощности приводит и к увеличению нагрузки на сам двигатель и трансмиссию (коробка, приводные валы), а также на тормоза и ходовую часть. Ответа на вопрос, оправдан ли в таком случае риск, нет.

Ранее "РГ" рассказала, что нужно сделать с китайским авто сразу после покупки.