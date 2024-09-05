Шольца обвинили в уничтожении автоконцерна Volkswagen

Ирландский журналист Чей Боу заявил,ч то канцлер Германии Олаф Шольц собственноручно уничтожает автоконцерн Volkswagen. Об этом он написал в социальной сети X.

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«Любой, кто разбирается в автомобилях, знает, что Volkswagen — это то, что практически невозможно уничтожить. Этот идиот в одиночку умудряется полностью стирать его с лица Земли», — написал он.

2 сентября сообщалось, что концерн Volkswagen в борьбе за экономию расходов предупредил о возможности закрытия нерентабельных заводов в Германии.

Компания признала, что больше не может исключать возможность закрытия заводов в Германии. Автопроизводитель считает устаревшими один крупный завод по производству автомобилей и еще один, занятый выпуском комплектующих.

Также немецкий автопроизводитель заявил о прекращении программы гарантий занятости, которая действует с 1994 года и предотвращает сокращения рабочих мест. Все меры экономии автопроизводитель намерен обсудить с производственным советом.

Глава бренда Volkswagen Томас Шефер заявил, что «ситуация крайне напряженная и не может быть преодолена простыми мерами по сокращению расходов».