Volkswagen отменил гарантии занятости для работников из-за строгой экономии

Закрытие заводов и увольнения, связанные с работой, больше не могут быть исключены в рамках программы строгой экономии. Кроме того, отменяется действовавшая до сих пор гарантия занятости, которая исключала увольнения до 2029 года, заявили в концерне Volkswagen.

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Правление представило соответствующую программу совету директоров. Дефицит бюджета автопроизводителя составляет порядка 5 млрд евро. В этой связи руководство предприятия считает излишним, по крайней мере, один крупный автозавод и завод по производству комплектующих.

По словам генерального директора VW Оливера Блюма, автомобильная промышленность находится в очень сложном положении. Германия продолжает отставать в конкурентоспособности. Компания теперь должна действовать последовательно.

Однако глава рабочего совета VW Даниэла Кавалло объявила о "массовом сопротивлении" планам VW по сокращению расходов. Она выступила против закрытия заводов, хочет также сохранить гарантию занятости, действующую с 1994 года, пишет газета Kronen Zeitung.

Эксперт по экономики Карстен Бжески отметил, что автомобильная промышленность не только символически важна для Германии, но и является ключевой отраслью национальной экономики. Но из-за стагнации и структурных изменений при отсутствии экономического роста наблюдается постоянный рост числа банкротств и безработицы. Закрытие заводов VW является тревожным сигналом.

Напомним, Volkswagen понес большие потери от прекращения производства автомобилей в России. Они составили 400 миллионов евро. Однако реальные убытки значительно больше, так как итоговая сумма сделки в 4 раза меньше оценок стоимости активов компании в РФ.