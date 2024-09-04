У Lada Niva Legend обновятся все комплектации

АвтоВАЗ приостановил выпуск всех версий Niva Legend, и вот почему. Портал «Лада.Онлайн» обратил внимание на то, что в прайс-листе Lada Niva Legend все комплектации модели имеют пометку «не производится». В АвтоВАЗе объяснили причину: дело в том, что классическая Нива готовится к обновлению — планируется пересмотр комплектаций и расширение списка опций. Приостановка производства Niva Legend на покупателях не отразится, заверили в компании, так как у дилеров имеется достаточный запас машин, чтобы удовлетворить спрос.

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Последний раз комплектации Lada Niva Legend — под этим названием, напомним, выпускается классический внедорожник 4x4 — пересматривались в середине лета. Тогда в продаже остались только версии 2024 года, в результате чего начальная стоимость модели увеличилась на 19 тысяч рублей. С того момента Нива предлагалась с антиблокировочной системой тормозов и электронным распределением тормозных усилий.

По состоянию на начало сентября на сайте lada.ru указаны следующие цены на Niva Legend: комплектация Classic’24 обойдется минимум в 981 тысячу рублей, версия Luxe’24 — в 1 097 000 рублей, Urban’24 — в 1 143 000 рублей, а Black-исполнение 2024 года — в 1 162 000 рублей. Вне зависимости от комплектации внедорожник оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 83 лошадиные силы в связке с механической коробкой передач и полным приводом.

Ранее АвтоВАЗ поделился статистикой продаж: за август дилеры реализовали 38 214 новых автомобилей Lada, что на 14,7 процента больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Всего с января по август 2024-го было продано 293 490 пассажирских и коммерческих машин. Результаты Niva Legend — 3721 экземпляр в августе и 30 699 по итогам восьми месяцев (+25,6 процента в годовом сравнении).