Эксперт объяснил, как уменьшить количество ДТП на особо аварийных участках

Эксперт Сажин объяснил, как уменьшить количество ДТП на особо аварийных участках.

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Для того, чтобы сделать безопасными особо аварийные участки трасс необходим комплексный подход, включая установку средств регулирования и профилактическую работу с водителями. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Рассуждая, почему ежедневно на дорогах случаются аварийные ситуации, он подчеркнул, что 90 % ДТП создают сами водители, а организация регулировки дорожного движения здесь ни при чем.

«Водители не соблюдают требования правил дорожного движения, не сбрасывают скорость, не убеждаются в безопасности своего маневра, выбирают неправильную траекторию своего движения на перекрестке. Все эти причины приводят к слову из трех букв – ДТП», – объясняет эксперт.

По словам Сажина, иногда косвенной причиной аварии может стать навигатор.

«Кто-то ездит по навигатору, кто-то по дорожным знакам, а кто-то по памяти, но всегда может появиться знак. Поэтому по дорогам нужно всегда ездить, как будто в первый раз», – подчеркивает специалист.

Если на некоторых участках аварии происходят очень часто специальная комиссия обычно проверяет и решает, как можно улучшить ситуацию на этом участке. Можно поставить средства регулирования, а также проводить профилактическую беседу с автовладельцами, резюмировал Сажин. Источник: osnmedia.ru