Эксперт назвал самые надежные колесные диски

Эксперт рассказал о лучших колёсных дисках для российских дорог. По словам автоэксперта Леонида Дёмина, для российских дорог идеальным вариантом будут кованые колёсные диски. Они прочнее литых и более устойчивы к деформациям. К тому же они легче, что влияет на расход топлива и динамические характеристики автомобиля.

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Литые диски подвержены трещинам после преодоления каких-либо препятствий на дорогах, например, ям. В этом случае поездка может закончиться спущенным или разрушенным колесом. Но это же относится и к кованым дискам низкого качества.

При выборе колеса нужно отдавать предпочтение проверенным брендам, которые давно зарекомендовали себя ответственными производителями, которые не экономят на сырье и технологиях.

Эксперт предупредил, что последнее время на рынке появилось много продукции из Китая низкого качества. Чтобы не тратить деньги впустую, Дёмин советует обратить внимание на российскую продукцию. Диски отечественных производителей проходят строгий контроль качества и будут служить долгие годы. Главное при выборе — узнать, какой металл используется при производстве. Он должен быть от российских производителей.