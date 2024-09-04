Kia Ceed нового поколения с оптикой в стиле K4 засветился в ходе дорожных тестов

Ожидается, что модель корейской марки дебютирует в конце следующего года, а в продажу поступит в середине 2026-го.

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Южнокорейская компания Kia выпускает свою компактную модель с 2006 года, причём изначально название писалось с апострофом – Cee'd. Основным рынком для него является Европа. Однако в 2018-м, в ходе дебюта модели третьей генерации, этот знак «потерялся». Сейчас производитель занимается разработкой Ceed четвёртого поколения: недавно прототип будущей новинки попал в объективы фотошпионов.

К слову, не исключено, что Kia вовсе откажется от обозначения Ceed и будет позиционировать такую пятидверку в качестве совершенно новой модели с индексом K4. Во всяком случае, ранее глобальный Rio отправили в отставку, а ему на смену пришло семейство Kia K3. Но пока соответствующего официального подтверждения этому нет, для удобства будем называть грядущую новинку следующим Ceed.

Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. На фотографиях запечатлён прототип «четвёртого» Kia Ceed, спрятанный за привычным для корейских тестовых машин плотным тканевым камуфляжем с накладками и маскировочной плёнкой. Несмотря на это, разглядеть некоторые детали экстерьера в области передней части всё-таки можно.

На фото можно увидеть часть радиаторной решётки, а также светодиодные «нити» ходовых огней и вертикальные фары основного света. Головная оптика будущего Ceed оформлена в стиле недавно представленных актуальных моделей марки – рестайлингового кроссовера Sorento, четырёхдверки K4 и седана K8. В нижней части переднего бампера можно разглядеть противотуманные фары и большой воздухозаборник.

Предполагается, что у нового Kia Ceed будет более «спортивный силуэт» за счёт того, что он окажется длиннее и ниже актуальной модели. Разглядеть корму пока что возможности нет. В издании ожидают, что её оформление будет совершенно иным, при этом автомобиль корейской марки может получить фонари в форме бумеранга, которые будет соединяться между собой через всю ширину багажной двери.

Фотошпионы пока не смогли заглянуть в салон. Не исключено, что он будет оформлен в том же стиле, что и у других актуальных моделей бренда. В этом случае он может получить большой горизонтально расположенный дисплей, объединяющий в себе и виртуальный щиток приборов, и тачскрин информационно-развлекательной системы.

По предварительным данным, вся «начинка» модели на европейском рынке будет в той или иной степени электрифицирована. Вероятно, Kia Ceed четвёртой генерации получит MHEV-установки, в основу которых лягут бензиновые двигатели, работающие в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Также в линейке ожидаются обычные и подзаряжаемые гибриды с запасом хода до 100 км при движении только на электротяге.

Предположительно «четвёртый» Kia Ceed дебютирует в конце следующего года, а в продажу поступит в середине 2026-го. Цены новинки станут известны позже. Актуальную модель на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, сейчас можно купить минимум за 25 590 евро (эквивалентно примерно 2,47 млн рублей по текущему курсу).