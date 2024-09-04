Водители рассказали, что их раздражает в современных автомобилях

Стали известны самые ненужные и раздражающие опции в машинах. Агентство JD Power провело исследование и выяснило отношение водителей к современным электронным опциям в машинах. В опросе приняли участие более 81 тысячи человек, которые приобрели автомобиль 2024 модельного года и он был у них в пользовании не менее 90 дней. Полученные данные говорят о том, что некоторые функции автовладельцев сильно раздражают, а что-то и вовсе не нужно.

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Самой бесполезной опцией большинство назвало отдельный тачскрин для переднего пассажира. Оказалось, что только 10% водителей ежедневно ездят с кем-то на переднем пассажирском сидении. Таким образом, пользоваться им обычно некому. Но те редкие пассажиры, которые едут на месте рядом с водителем, как правило пользуются телефоном.

Две опции большинством водителей были единодушно названы раздражающими. Это относится к сканерам отпечатков пальцев и технологии управления жестами. Эксперты отмечают, функция управления жестами давно вызывает много критики. Она мешает людям, которые в жизни много жестикулируют. Но производители, зная проблему, упорно продолжают оснащать ей медиакомплексы.

Мнения автовладельцев разделились по поводу электронных ассистентов безопасности. Часть из них водители однозначно назвали полезными. В данном случае речь идёт о системе мониторинга «слепых» зон и камере заднего вида. В случае системы полуавтономного вождения можно сказать, что водители ей не доверяют и предпочитают самостоятельно контролировать автомобиль.