Dongfeng выводит на рынок престижный лифтбек Xinghai S7

Новая модель пополнила гамму бренда Forthing. На данный момент крупная пятидверка предложена в двух довольно богатых комплектациях.

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Недавно принадлежащая концерну Dongfeng марка Forthing (она же Fengxing) запустила новую серию Xinghai: эта линейка создана специально для электрифицированных и относительно престижных моделей. Первенцем стал подзаряжаемый гибридный минивэн V9, на родине его продажи стартовали в начале июня. А теперь семейство пополнилось полностью электрическим лифтбеком Xinghai S7 – в Китае уже объявлены предварительные цены, местные дилеры принимают заказы.

Пятидверка получила ставший уже привычным для современных «китайцев» дизайн. Лифтбек имеет клыкастую головную оптику, гладкий «нос», оформленные в виде единой плашки задние фонари, безрамочные двери с выдвижными ручками и стеклянную крышу. В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухэтажный центральный тоннель и двухспицевое рулевое колесо.

Длина Forthing Xinghai S7 равна 4935 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1495 мм, колесная база – 2915 мм. Таким образом, по своим габаритам модель близка к пятидверке Qiyuan A07 от Changan и новейшему лифтбеку Mazda EZ-6, который только готовится выйти на китайский рынок. Коэффициент аэродинамического сопротивления S7 – 0,191. Объем багажника – 541 литр, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1303 литров.

Сейчас Forthing Xinghai S7 доступен с единственным 218-сильным электромотором, он установлен на задней оси. Батарея тоже одна – емкостью 56,8 кВт*ч. Запас хода – 555 км по циклу CLTC. Заявлено, что с места до 100 км/ч лифтбек разгоняется за 6,67 секунды. Кстати, местные профильные СМИ полагают, что позже гамму расширят.

На выбор предложены две комплектации. В арсенале базового Xinghai S7 значатся: 19-дюймовые колеса, подогрев передних сидений (водительское – еще и с вентиляцией), климат-контроль, упомянутые экраны (8,8 и 15,6 дюйма), беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Версия подороже – это еще системы распознавания лиц, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о столкновении сзади.

На данный момент Forthing Xinghai S7 обойдется в 129 800 – 139 900 юаней, что эквивалентно около 1,57 млн – 1,7 млн рублей по актуальному курсу. К примеру, электрический лифтбек Changan Qiyuan A07 стоит от 135 900 юаней (1,64 млн рублей).

Старт «живых» продаж Xinghai S7 намечен на 20 сентября. Марка Forthing представлена и за пределами Китая – в том числе, в России. Так что не исключено, что впоследствии лифтбек доберется и до нашего рынка.