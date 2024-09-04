Представлен Cupra Terramar – кроссовер с испанским темпераментом от Volkswagen

Испанский бренд Cupra представил родственника Audi Q3. Шесть лет назад от испанского автопроизводителя SEAT, принадлежащего группе Volkswagen, отпочковался бренд Cupra со спортивным уклоном. Представленный сейчас в Барселоне кроссовер Terramar — уже шестая модель новой марки. У него «начинка» от Audi Q3, но свой собственный яркий дизайн и более спортивный характер. Причём аналогов в модельной линейке Сеата у него, похоже, не будет.

© Motor.ru

Название Cupra давно знакомо нам как обозначение самых «заряженных» моделей фирмы SEAT, входящей в империю Volkswagen. Но несколько лет назад было решено создать дочерний бренд со спортивным уклоном. Сейчас под этой маркой одновременно выпускаются «заряженные» версии хэтчбеков и универсалов Seat León и кроссоверов Seat Ateca, электромобиль Cupra Born — слегка перелицованный Volkswagen ID.3, а ещё несколько собственных моделей — кроссовер Cupra Formentor и электромобиль Cupra Tavascan.

Сегодня в Барселоне представили шестую модель новой марки — Cupra Terramar. По устоявшейся традиции, название выбрано по географическому принципу: на этот раз имя взяли у старой гоночной трассы Autódromo de Terramar близ Барселоны — как раз там провели фотосъёмку, кадры которой вы здесь видите.

Как и Formentor, это кроссовер C-сегмента. Но если тот был, по сути, приподнятой версией хэтчбека León, то новинка — это скорее «переодетый» Audi Q3. Роднит их не только платформа MQB, но и общий каркас кузова, и практически вся техническая «начинка».

© SEAT S.A.

© SEAT S.A.

Но вот внешность у Террамара полностью своя, выполненная в фирменном стиле марки — с «насупленными» фарами, покатым капотом с рельефными рёбрами, «бёдрами» у задних колёс и соединёнными в линию задними фонарями.

По размерам Cupra Terramar крупнее Audi Q3, но на символические величины: 4519 миллиметров в длину (+34 мм), 1863 миллиметра в ширину (+7 мм), колёсная база практически одинаковая (2681 мм). И чуточку ниже (1584 мм) — ровно на 10 миллиметров, на которые штатная спортподвеска уменьшила клиренс.

© SEAT S.A.

Интерьер полностью свой. Использован виртуальный щиток приборов и мультимедиа-система с экраном диагональю 12,9 дюйма. Вокруг водителя организован своего рода «кокпит» за счёт развёрнутой к нему панели приборов и высокой «распорки» на центральном тоннеле. А вот на месте традиционного селектора трансмиссии на центральном тоннеле — подстаканники и индукционные зарядки, а коробка управляется рычажком на рулевой колонке. Передние кресла — гоночного вида «ковши» с интегрированными подголовниками (они ставятся даже в базовых комплектациях). Задний диван снабжён продолной регулировкой, позволяющей менять объем багажника от 540 до 630 литров.

Для Террамара предложено пять вариантов силового агрегата. Самая доступная версия — турбомотор 1.5 eTSI (150 л.с.) с 48-вольтовым стартер-генератором и передним приводом. Средний уровень — двухлитровый турбомотор мощностью 204 лошадиных силы и полным приводом. На топ-версии Terramar VZ тоже использован двухлитровый турбомотор, но он форсирован до 265 сил. Все перечисленные моторы работают в паре с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

© SEAT S.A.

© SEAT S.A.

© SEAT S.A.

© SEAT S.A.

Кроме того, предусмотрено сразу две модификации «подзаряжаемый гибрид» под названием Terramar eHybrid. У обеих под капотом 1,5-литровый турбомотор с шестиступенчатым «роботом» DSG, в который встроен тяговый электромотор, у обеих передний привод. А различатся они мощностью силовой установки — 204 или 272 лошадиные силы. Батарея ёмкостью 19,7 киловатт-часов должна позволять пройти до 100 километров на электричестве, без включения бензинового двигателя. Зарядка — от терминалов переменного (11 кВт) или постоянного тока (50 кВт). Правда, батарея «съела» часть багажника — его объём сократился до 400—490 литров.

Для топ-версий Terramar VZ — и чисто бензиновой, и гибридной — можно заказать шестипоршневые тормозные механизмы японской фирмы Akebono.

© SEAT S.A.

«Родиной» кроссовера будет не Испания — производство Cupra Terramar разворачивают на том же заводе в венгерском Дьёре, где с 2018 года выпускается Audi Q3. Приём заказов уже начат, первые машины попадут к покупателям в четвёртом квартале этого года. Любопытно, что «испанец» будет дороже «немца» — в Германии цены на Cupra Terramar начинаются с 43 тысяч евро против 40 тысяч за Audi Q3 c аналогичным силовым агрегатом.

А начнутся продажи нового кроссовера с лимитированной версии America’s Cup Limited Edition, приуроченной к регате «Кубок Америки», которая пройдёт в октябре в Барселоне. Cupra Terramar в топовой комплектации с особым декором выпустят ограниченным тиражом в 1337 экземпляров, такие машины будут стоить 64 тысячи евро.