Появились новые фото мощнейшего Aston Martin Vanquish третьего поколения

Спустя шесть лет со значительным обновлением возвращается Aston Martin Vanquish. Британский производитель представил третье поколение автомобиля, который стал самой быстрой моделью массового производства за всю свою 111-летнюю историю бренда. Теперь — на базе более современного шасси и с серьёзными обновлениями под капотом. Предварительная стоимость — около €400 тысяч. Поставки дилерам по всему миру должны начаться уже в четвёртом квартале этого года.

© Quto.ru

Vanquish «потерял» электрическую силовую систему, но приобрёл надёжный V12 с двумя турбинами, который был позаимствован у модели DBS и полностью модернизирован за счет внедрения новых турбокомпрессоров с пониженной инерцией. Теперь его мощности может позавидовать Ferrari 12Cilindri — 614 кВт и крутящий момент 1000 Нм. И это новый рекорд для спорткаров бренда.

Его максимальная скорость — 345 километров в час. До 100 километров в час разгон за 3,3 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем у DB12. Vanquish — заднеприводная модель, которая управляется 8-ступенчатой АКПП.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

У автомобиля усиленное алюминиевое шасси для улучшения динамического баланса. Усилены точки крепления подвески. Они стали более жёсткими за счёт адаптивных амортизаторов Bilstein DTX, которые будут обеспечивать комфортный баланс между различными режимами вождения. Электронное рулевое управление автомобиля также будет меняться в зависимости от режима вождения. 21-дюймовые колеса с шинами от Pirelli P Zero оснащены собственной системой шумоподавления от Aston Martin.