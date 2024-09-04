Новый Hyundai Ioniq 5 обзавелся оффроудной версией XRT

Обновлённый электрический кросс-хэтчбек Hyundai Ioniq 5 будет первой моделью, которая встанет на конвейер новенького завода Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) в американском штате Джорджия. Вдобавок в привязке к североамериканскому рынку Ioniq 5 обзавёлся оффроудной версией XRT с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым декором с пиксельной текстурой.

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Hyundai Ioniq 5 справил мировую премьеру в 2021 году, а минувшей весной пережил рестайлинг. До североамериканского рынка обновлённый кросс-хэтчбек доберётся только нынешний осенью, зато теперь он здесь «свой в доску», с клеймом made in USA, за что ему положены налоговые льготы от правительства США на сумму до 7500 долларов за машину, в связи с чем можно ожидать снижения цен для конечного потребителя. Прайс-лист на данный момент не объявлен, дорестайлинговый кросс-хэтчбек южнокорейской сборки сейчас стоит в США от 41 800 долларов.

К слову, и без налоговых льгот продажи Hyundai Ioniq 5 в США росли: с января по июнь текущего года продано 18 728 экземпляров (+37,3% по сравнению с АППГ), но руководство Hyundai держит в фокусе Tesla Model Y, который за тот же период разошёлся тиражом 200 211 шт. (-3,3%), и хочет за счёт локальной сборки сделать Ioniq 5 более привлекательным для американского потребителя. Tesla в этом деле даже поможет южнокорейским коллегам: обновлённый Ioniq 5 американской сборки будет с завода иметь зарядный разъём NACS и получит доступ к зарядной сети Tesla Supercharger (более 17 000 станций в США). В комплекте также будет адаптер под разъём CCS, так что зарядиться можно будет много где.

Оффроудной версией XRT кросс-хэтчбек тоже обзавёлся в привязке к американскому рынку — здесь подобные машины любят, хотя определение «оффроудный» в данном случае надо воспринимать с известной долей условности: всё-таки в основе своей Ioniq 5 — машина легковая, с короткоходной подвеской, штурмовать на ней серьёзное бездорожье категорически не рекомендуется, но на версии XRT вполне можно прохватить с ветерком по грунтовой дороге или степной пустоши с более-менее ровным рельефом.

Отличительные особенности версии XRT — это увеличенный на 23 мм до 178 мм дорожный просвет, вседорожные шины размерности 235/60 R 18, защитный пластиковый обвес и некрашеные бамперы с пиксельной текстурой, колёсные диски с отверстиями в виде пикселей, чёрные корпуса зеркал и чёрный спойлер на багажной двери, красные буксирные проушины в переднем бампере, эксклюзивные цвета кузова, всепогодные коврики в салоне, чёрная обивка потолка и обивка сидений с тиснением XRT на спинках.

Hyundai Ioniq 5 XRT будет предлагаться только с двухмоторной силовой установкой (максимальная совокупная отдача — 325 л.с. и 605 Нм) и батареей ёмкостью 84 кВт·ч, полного заряда которой хватит примерно на 400 км пробега по методике EPA — точное значение станет известно после сертификации.

Любопытно будет понаблюдать за карьерой Hyundai Ioniq 5 в США в свете замедления спроса на электромобили, из-за которого Ford и GM вынуждены кардинально менять свои модельные стратегии, отказываться от новых моделей электромобилей и терять на этом миллиарды долларов. Hyundai сейчас тоже разворачивается от «электричек» в сторону plug-in гибридов, но платформа E-GMP, на которой построен Ioniq 5, разрабатывалась как чисто электромобильная — о планах по её реинжинирингу под установку ДВС пока не сообщала ни сама компания, ни анонимные инсайдеры, знакомые с ситуацией.