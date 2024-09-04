Toyota GR Yaris получил спецверсию TGR Italy с ограниченным количеством

Лимитированная серия модели японской марки будет представлена только на итальянском рынке. Цена – 67 500 евро.

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Марка Toyota решила отметить 51 год со дня своей первой победы в WRC (Чемпионате мира по ралли) с помощью выпуска новой лимитированной серии «заряженного» хэтчбека GR Yaris. Спецверсия получила название TGR Italy, а её тираж будет насчитывать всего 51 экземпляр. При этом продаваться эти особенные хот-хэтчи будут только на итальянском рынке.

Винтажная ливрея спецверсии Toyota GR Yaris – это отсылка к раллийному классическому Corolla Coupe, который принёс Тойоте первую победу в WRC в 1973 году. У лимитированного хэтчбека есть красные наклейки на белом кузове и эмблема TGR Italy на боковине. В салоне тоже есть табличка с указанием на номер каждого автомобиля лимитированной серии.

Хот-хэтч Toyota GR Yaris TGR Italy снабдили 18-дюймовыми коваными колёсными дисками Heritage Gold, которые обуты в полуслики Pirelli P Zero Trofeo R. В список оборудования этого хот-хэтча входит Tech Pack, который включает в себя датчики парковки, мониторинг слепых зон и систему предупреждения о перекрестном движении сзади с функцией автоматического торможения.

«Начинка» у спецверсии стандартная: актуальный «горячий» хэтчбек (пережил обновление в начале текущего года) оснащается 280-сильной турботройкой объёмом 1,6 литра, её максимальный крутящий момент равен 390 Нм. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач (для «обычных» версий хот-хэтча предусмотрена ещё шестискоростная механика). Модель по-прежнему оснащается системой полного привода GR-Four.

Как рассказали в итальянском офисе марки, лимитированная серия GR Yaris TGR Italy будет доступна для заказа только на официальном сайте Toyota с 9 сентября. Ценник уже рассекречен: за особенный хот-хэтч просят 67 500 евро, что эквивалентно примерно 6,49 млн рублей по текущему курсу. Поставки машин клиентам намечены на конец текущего года.

Напомним, в январе этого года Toyota GR Yaris обзавёлся спецверсиями от чемпионов мира по ралли: речь идёт об Ogier Edition и Rovanperä Edition, которые были названы в честь гонщиков команды Toyota Gazoo Racing WRT – Себастьена Ожье и Калле Рованпера. Напомним, у этих машин авторские настройки: заводские ездовые режимы Gravel (гравий) и Track (трек) в них были заменены режимами, уникальными для каждой лимитированной серии.