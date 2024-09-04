На бывшем заводе Mazda наладили выпуск автобусов

На предприятии организованы сборочная и тестовая линии, мощность которых — 1500 пассажирских машин ежегодно. Сами модели предоставил «восточный партнёр», но проект предполагает поэтапное углубление локализации.

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Как уточняет пресс-служба компании Sollers, заводская гарантия на технику Sollers составляет 2 года или 150 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит ранее). Старт продаж намечен на декабрь 2024 года.

Семейство междугородних автобусов Sollers SA6 подходит для маршрутов любой протяженности. Гамма включает модели большого (12 м, 51 человек, 330 л.с.) и среднего (9 м, 35 человек, 245 л.с.) классов.

Флагманский «турист» Sollers SA9 комплектуется дизелем мощностью 370 л.с. У него богатый набор электронных ассистентов, а салон рассчитна на перевозку 51 пассажира. Объем багажных отсеков достигает 9,1 кубических метра.

Добавим, что прежде бывший завод Mazda занимался выпуском пикапов Sollers ST6, но недавно было принято решение перенести производство на промышлуенную площадку Ульяновского автозавода.

Между тем, в России резко увеличились продажи новых автобусов. С января по июль 2024 года оказалось продано на 21% больше новых пассажирских машин, чем за этот же период 2023 года.