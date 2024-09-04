Эксперт рассказал, какие китайские марки провалились в России

Китайские автомобили занимают 56% российского рынка новых автомобилей, это показатель растет три года подряд. При этом 57 брендов из КНР на данный момент представлено на российском рынке. Но есть марки, которым пока не удается показать хорошие результаты в РФ. Что это за компании и почему так происходит, "Российской газете" рассказал эксперт автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов.

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"На самом деле количество китайских марок, у которых дела в России идут тяжело, - куда больше, нежели успешных. Первым кандидатом на вылет из РФ остается "экологически чистый" бренд Skywell, у которого нет официального представительства.

Skywell запустили в России осенью 2022 года, при этом официально заявленный план на 2023 год составлял 5000 автомобилей - в итоге дилеры продали лишь несколько сотен машин. К примеру, электрический кроссовер ET5 в IV квартале 2023 года нашёл в России всего 45 покупателей. В этом году дела идут ещё хуже: с января по июнь на учёт встал 41 образец ET5 и 31 гибридный HT-I - итого 72 машины. При этом не было продано ни одного Skywell 2024 года выпуска, а в наличии у московских дилеров таких машин тоже нет.

Ещё один неудачник - пока только потенциальный - бренд VGV, который никак не может запуститься в России. Живые машины VGV, собранные на белорусском "Юнисоне", у московских дилеров уже есть, однако когда начнутся продажи, пока не ясно, ибо по состоянию на конец августа у продавцов на руках не было электронных ПТС, то есть невозможно было даже поставить машину на учёт и предложить потенциальным покупателям пройти тест-драйв. Перспективы VGV вызывают скепсис по той причине, что ещё в прошлом году менеджмент обещал обеспечить невероятно низкие цены, однако на поверку они оказались такими же, как и у остальных. Интересно, что как у VGV, так и у Skywell, дела идут неважно даже в Китае.

Настоящим призраком российского рынка стали кроссоверы DFSK ix5 и ix7. В феврале было объявлено о начале их выпуска на калининградском "Автоторе", а уже в апреле - о прекращении этой сборки. При этом в целом с марта по июнь на учёт встал 41 образец ix5 и 68 образцов ix7. Между тем, дистрибуцию этой линейки Dongfeng передали структурам "Моторинвеста", который собирает перелицованные "дунфены" на заводе в Липецкой области под маркой Evolute и в ближайшее время запускает в России маленький кроссовер DFSK 500 - тот же ix5, только с другим названием. Увы, перспективы увеличения продаж - весьма туманные. Всего с учётом пикапов Rich в первом полугодии дилеры Dongfeng реализовали в России 1012 автомобилей. Поскольку в продаже было представлено 15 моделей Dongfeng, нетрудно посчитать, что в расчёте на одну модель сбыт остаётся крохотным и невыразительным.

Тревожно выглядит ситуация и по другим машинам, выпускаемым на "Автоторе" - Kaiyi, BAIC и SWM. Сборка моделей всех трёх марок в 2024 году не останавливалась, однако у московских дилеров трудно (а зачастую и невозможно) найти образцы 2024 года выпуска, да и цифры говорят сами за себя. Из 3675 машин Kaiyi, проданных с января по июнь, только 490 были изготовлены в 2024 году, из 5140 "баиков" - только 345, из 627 SWM - только 16.

По данным редакции "Дром", в настоящее время

организовывается официальное представительство Kaiyi, которому дочерняя структура "Автотора" "Каи Рус" передаст все полномочия по маркетинговым активностям и работе с дилерской сетью. Вполне может быть, что работа в русле стратегии, разработанной в штаб-квартире Kaiyi, то есть в Китае, подстегнет российский спрос на марку. Искренне надеемся, что выправится ситуация по BAIC и SWM", - отметил специалист.

Кстати, выручка дилеров от продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам января-июля 2024-го составила 1,7 трлн рублей, информирует "Автостат-Инфо".

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