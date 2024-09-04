Эксперт рассказал о назначении черных точек на лобовом стекле автомобиля

Водителям рассказали о назначении черных точек на лобовом стекле автомобиля.

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Черные точки вокруг автомобильных стекол (фритта) играют важную роль, без этой черной рамки с шероховатой текстурой было бы очень сложно правильно закрепить лобовое стекло.

Точки наносятся методом трафаретной печати и сделаны из керамической эмали, склеивание со стеклом происходит при высокой температуре. Ключевой задачей черных точек является защита клея от разрушительного воздействия солнечных лучей, поэтому он сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени. Кроме того, точки предотвращают возникновение значительных перепадов температур на небольшой площади стекла, способных спровоцировать его повреждение.

Также точки не допускают оптических искажений, вызванных из-за разницы температур. Черные точки, расположенные вокруг места крепления зеркала заднего вида, берегут глаза водителя от ярких лучей солнца. Места, в которых их наносят, не могут быть защищены солнцезащитными козырьками.

В некоторых автомобилях черные точки расположены в правом нижнем углу стекла, рядом с маркировкой производителя. По этим точкам можно определить месяц и год выпуска стекла – количество точек обозначает месяц, а цифра рядом – год.