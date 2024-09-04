В России замечен в продаже Ford Mondeo Sport за 4,3 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о Ford Mondeo Sport в России за 4,3 млн рублей.

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Китай остается основным поставщиком товаров по параллельному импорту, и одной из новинок стал кросс-лифтбек Ford Mondeo Sport. Наш эксперт Сергей Зиновьев отметил, что такой автомобиль можно найти в России от 4,3 млн рублей.

Производят Mondeo Sport на совместном предприятии Changan Ford. Это крупная машина длиной 4920 мм и клиренсом 168 мм постороена на платформе С2 Ford, предусматривающей только передний привод. Основная особенность лифтбека – широкий 27-дюймовый информационно-развлекательный дисплей в салоне. Обычно Мондео Спорт предлагают в хорошей комплектации с климат-контролем, обогревом сидений, зеркал, заднего стекла и руля и электроприводами передних сидений.

Автомобиль оснащен множеством электронных систем, включая автопарковщик и комплекс безопасности Co-Pilot360 в базовой комплектации. Мнение специалиста Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: – Ford Mondeo Sport – это гибрид: турбомотор 2.0 (238 л.с.) дополнен электрическим двигателем. Общая мощность силовой установки – 308 л.с.

Он комплектуется сложным гидромеханическим вариатором (выпускается по лицензии Тойоты). Схема Full hybrid позволяет ездить только на электроэнергии. Еще о трех новинках, которые поставляют в РФ по параллельному импорту, читайте здесь.