Параллельный импорт в действии: начались продажи Kia Pegas за 1,8 млн рублей

"Клубный сервис" рассказал о новинке, которая пополнила линейку моделей, импортируемых в Россию по параллельной схеме из КНР. Это Kia Pegas из двухтысячных годов со скромной по нынешним меркам стоимостью за иномарку, сопоставимой с ценником на Lada Vesta с вариатором и мотором 1.8 литра - 1.8 млн рублей.

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Kia Pegas имеет габариты 4300 х 1700 х 1460 мм, колёсная база равна 2570 мм. Однозначно уступает Lada Vesta по количеству свободного пространства, потому что у отечественного седана межступичное расстояние равно 2635 мм, а ширина превосходит "корейца" на 64 мм.

О том, что актуально для России - клиренс: 160 мм у "Пегаса", 178 мм под днищем у "Весты".

Под капотом "Пегаса" установлен 16-клапанный атмосферник объёмом 1.4 литра (95 л.с., 132 Нм). За сравнимые деньги "Веста" предлагает 122-сильный агрегат 1.8 Evo. Зато на стороне корейского седана - классический автомат. Да, возможно, архаичный, но, вероятно, более ресурсный, чем китайские вариатор на "Ладе".

В свете последнего обновления Lada Vesta сложно говорить об опциональном превосходстве Kia Pegas, но у "корейца" есть то, что у вазовской модели не может появиться в обозримом будущем точно - люк в крыше с электроприводом. Другой вопрос, насколько эта "фича" актуальна для клиента. По остальному "Веста", даже дореформенная - без ESC и других опций, выигрывает: у Kia Pegas значительно проще пластик и отделка, установлена "магнитола" с радио, рулевое колесо без клавиш управления.

Недавно на российском рынке появилась ещё одна альтернатива в бюджетном сегменте. Седан Jetta VA3, который поставляется в Россию официально и стоит по акции от 1 780 000 рублей.