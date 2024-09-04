Volkswagen возродит бренд Scout - названа дата премьеры

Более двух лет назад концерн Volkswagen сообщил о намерении возродить культовый американский бренд Scout. Основа модельного ряда - внедорожники и пикапы - всё, как было почти полвека назад, всё, как любят в США. Наконец, "Скауты" готовы показаться на публике.

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Команда возрождённого бренда сообщила, что премьера концептов будущих моделей Scout состоится 24 октября 2024 года - спустя 44 года после того, как последний Scout II сошёл с конвейера.

"До 24 октября вы не увидите кучи тизеров (их уже публиковали - прим. "РГ"), но вот что я могу сказать точно: вы увидите автомобили с духом настоящих оригинальных "Скаутов". Смелый, культовый дизайн с многофункциональным салоном. Наши новые внедорожники и пикапы Scout, созданные для работы и развлечений, будут прочными, производительными и универсальными. Они должны быть такими, чтобы достойно носить значок Scout!", - сказал в своём обращении по случаю анонса грядущей премьеры Скотт Киф, президент и генеральный директор Scout Motors.

Автомобили Scout будут выпускаться на новом заводе, который построят в США.