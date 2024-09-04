В «Яндекс Такси» предупредили о росте цен

Цены на поездки в такси могут существенно вырасти к концу года в связи с нехваткой около 130 тысяч водителей в отрасли. Об этом заявил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков, пишет РБК.

По словам Петракова, дефицит кадров растет, в том числе из-за ужесточения миграционной политики и регулирования деятельности такси. При этом недостаточное количество водителей на линии, особенно в конце года и в пиковые часы, неизбежно приведет и к росту цен на поездки.

«Цены будут расти, будут отличаться год к году на десятки процентов. (…) Ситуация не улучшается. Мы должны не только давать возможность заработка, но еще и конкурировать за кадры с другими отраслями. Мы должны создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее», - пояснил он.

Для того, чтобы повысить конкурентность отрасли, в «Яндекс Такси» предлагают оцифровать и упростить часть требований, в частности путевые листы, медицинские осмотры, а также сделать короткие, вплоть до минуты, дневные полисы страхования. По словам Петракова, необходимо направить усилия и на обеление рынка и стимулирование выхода водителей на линию в пиковые часы.

Отдельно он затронул вопрос самозанятых в индустрии такси. По данным, озвученным директором по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси», с начала апреля по конец августа 2024 года самозанятые водители, которые работают с сервисом, заплатили 2 млрд рублей налогов в бюджет.

Осенью прошлого года в России начали действовать новые требования к сфере такси. Они направлены на повышение безопасности и качества услуг. В рамках реформы была создана федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые обязаны передавать данные в указанную систему. При этом Объединение самозанятых России выступило за разделение требований к самозанятым перевозчикам и таксопаркам.

А с 1 сентября каждый водитель такси обязан оформить полис ОСГОП (Обязательное страхование автогражданской ответственности) стоимостью от 1300 до 5400 руб. Однако такую страховку нельзя оформить без разрешения на работу в такси, которое есть далеко не у всех водителей.