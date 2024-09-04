Новейший Volvo EX90 готов к доставке спустя два года

Компания Volvo сообщила, что до конца текущего месяца первые заказавшие клиенты из США и Европы получат свои автомобили.

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"EX90 - лучшая машина, которую мы когда-либо делали, - говорит генеральный директор Джим Роуэн. - Проехав на нём 950 километров по трем штатам США в разных условиях вождения и по разным дорожным покрытиям, у меня остались только положительные воспоминания. Зарядка, управляемость, комфорт езды, тишина салона и эпическая звуковая система, надежность, технологии и ощущения от пользовательского интерфейса - я никогда не водил такой автомобиль Volvo. EX90 - это начало новой эры для Volvo Cars, и она начинается сейчас".

Премьеру EX90 отпраздновал почти два года назад - в ноябре 2022 года, но серийное производство стартовало лишь в июне 2024-го. Запуск вынужденно был отложен из-за выявленных проблем в программном обеспечении.

Volvo EX90 - большой кроссовер длиной 5037 мм и колёсной базой 2985 мм. Даже в базовой комплектации привод двухмоторный. Суммарная отдача в зависимости от версии может составлять 408 или 517 л.с., а запаса хода - около 580 км по европейской методике замеров WLTP.

Цены на Volvo EX90 стартуют от 106 тысяч евро.