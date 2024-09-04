Nissan представил два внедорожника в один день

Представлены новые Nissan Patrol и Armada. Компания Nissan в один день провела две премьеры — в США журналистам показали гигантский внедорожник Armada третьего поколения, а в Абу-Даби — Patrol седьмого поколения. Впрочем, ни для кого не секрет, что фактически это один и тот же автомобиль, просто предназначенный для рынков разных стран. Его внешность изменилась радикально, вместо атмосферного V8 появился турбомотор V6, но в основе своей конструкция осталась прежней: это огромный комфортный внедорожник на раме с независимой подвеской всех колёс.

Изначально внедорожник Nissan Armada образца 2003 года был чисто американской моделью, сделанной на шасси полноразмерного пикапа Nissan Titan — и даже выпускали их на заводе в Миссисипи.

В нынешней линейке Ниссана модели Armada и Patrol — это фактически один автомобиль: они выпускаются на одном конвейере в Фукуоке и различаются лишь незначительными деталями. А ещё у них есть премиальный собрат марки Infiniti — внедорожник QX80.

Минувшей весной на автосалоне в Нью-Йорке дебютировало новое поколение Infiniti QX80, теперь же пришла очередь его более демократичных собратьев. Внешне между ними нет ничего общего, помимо монументальных размеров и общих пропорций — отличаются все лицевые панели кузова, и даже линия остекления совершенно разная, а вместо убирающихся ручек использованы обычные стационарные.

Ниссаны со своими угловатыми линиями и крупными фарами выглядят гораздо проще — но и гармоничнее, чем Infiniti. Между тем «под кожей» это практически одинаковые автомобили — у них одинаковый каркас кузова и шасси. Разве что Ниссаны не столь богато оснащены.

По сравнению с прошлым поколением ниссановские внедорожники выросли совсем немного: длина составляет 5324 миллиметра (+18 мм), но прилично прибавили в ширину (2116 мм, +86 мм).

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

Жёсткость рамы на кручение увеличилась на 25%, на 57% — изгибная жёсткость. Впрочем, судя по неизменной колёсной базе (3075 миилиметров), шасси — модернизация прежней конструкции. Схема подвесок также сохранена: двухрычажная спереди и сзади. А главное, в старших комплектациях появилась пневмоподвеска с адаптивными электронноуправляемыми амортизаторами, как на Infiniti.

Рулевой механизм получил электроусилитель вместо гидравлики. Тормоза теперь «по проводам» — в реальности это должно означать, что давление в гидравлической системе создается электронным модулятором. Всё это понадобилось, чтобы снабдить внедорожник комплексом электронных ассистентов: адаптивным круиз-контролем ProPilot Assist, а в более дорогих комплектациях — системой удержания в полосе и даже продвинутым автопилотом ProPilot Assist 2.1, позволяющим убирать руки с руля на шоссе.

© Nissan Australia

© Nissan Australia

© Nissan Australia

© Nissan Australia

© Nissan Australia

Как и на Infiniti QX80, V-образную атмосферную «восьмёрку» VK56DE объёмом 5,6 литра заменили турбомотором V6 3.5 модели VR35DDTT с непосредственным впрыском. Это принесло небольшое повышение мощности (425 л.с. против 406 л.с. ранее) и значительный рост тяговооружённости (максимальный момент 700 Нм против 560 Нм). А на Ближнем Востоке будет доступен и скромный безнаддувный мотор — V6 3.8 мощностью 316 лошадиных сил (момент 386 Нм).

© Nissan North America

В паре с обоими двигателями ставится девятиступенчатый «автомат», силовой диапазон которого расширен на 40% по сравнению с прежней семиступенчатой коробкой. Кстати, от традиционного селектора трансмиссии отказались: как и в Inifiniti, использован кнопочный пульт на центральной консоли.

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

На американском рынке Armada впервые получила внедорожную комплектацию PRO-4X. Ключевые отличия — пневмоподвеска, блокировка заднего межколёсного дифференциала, немного более «зубастые» шины посадочным диаметром 20 дюймов с 60-м профилем боковины, защита днища, накладки из некрашеного пластика и «поджатые» бампера. Они позволили значительно улучшить геометрическую проходимость — угол въезда вырос почти вдвое, до 33 градусов, угол съезда — до 24,5 градуса.

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

В салоне — всё почти как в Infiniti, но проще и строже. На центральной консоли вместо сенсорного экрана кнопочный пульт управления климатом и шайба переключения внедорожных режимов. Меньше и диагональ центрального экрана мультимедиа-системы — 12,3 дюйма в базовой комплектации. Большой экран на 14,3 дюйма, как в Infiniti, доступен только в трёх верхних комплектациях. А в «топовой» аудиосистеме Klipsch меньше динамиков (12 вместо 14). Проекционный дисплей — только за доплату.

© Nissan Australia

© Nissan Australia

© Nissan Australia

© Nissan Australia

© Nissan Australia

© Nissan Australia

Трёхрядная компоновка сохранена: салон рассчитан на семь или восемь седоков, в зависимости от исполнения второго ряда — парой «капитанских кресел» или трёхместным диваном (он складывается в соотношении 40:20:40). Ниссановцы обещают, что в новом поколении значительно вырос запас места для ног — на 10,5 сантиметра на первом ряду и на целых 14,5 на третьем. Причём объём багажника тоже вырос — аж на четверть при разложенных сиденьях всех трёх рядов.

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

© Nissan North America

В США новый Nissan Armada считается моделью 2025 года и поступит к дилерам до конца текущего года. Для американского рынка предусмотрено пять комплектаций, причём все, кроме внедорожной PRO-4X, доступны как с полным, так и с задним приводом. На Ближнем Востоке уже принимают заказы, но конкретных сроков пока не называют. Зато известна цена: от 65 тысяч долларов.