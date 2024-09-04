Назван главный аргумент, почему УАЗ "Буханку" рано списывать со счетов

Аналитическое агентство "Автостат" поделилось статистикой продаж автомобилей Ульяновского автозавода в августе 2024 года, и УАЗ "Буханка" по-прежнему остаётся бестселлером.

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В августе было реализовано 1336 "Буханок", и этот тираж не перебивают совокупные продажи "Патриота" и "Пикапа", которые купили 763 и 370 человека соответственно.

Собственно, цифры и говорят о том, что "Буханку" списывать на свалку истории пока очень и очень рано. Напомним, в августе один из экспертов выразил мнение, что УАЗ СГР не должен продаваться и выезжать на дороги.

Справедливости ради отметим, что по сравнению с июлем спрос на "Буханку" немного просел - тогда было продано 1382 авто. Но у "Патриота" минус ощутимее: в июле было продано 1233 внедорожника.

Объём реализации УАЗ "Профи" составил 455 авто. Накануне стало известно, что коммерческая модель получила штатные светодиодные ДХО. Самый маленький объём продаж у "Хантера" - 69 внедорожников продано по итогам августа.