Стало известно, сколько Минпромторг выделит средств на льготные автокредиты

Минпромторг выделит на льготные автокредититы более 23 млрд рублей. Такая сумма была озвучена главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым в разговоре с «Интерфаксом». По словам Алиханова, помимо 23 миллиардов рублей на программу льготного автокредитования, в 2025 году будет выделено еще 11 миллиардов в рамках финансирования льготного автолизинга. Для сравнения: в текущем году на автокредиты государством было заложено 17,3 миллиарда рублей, а на автолизинг — девять миллиардов.

© Motor.ru

В кулуарах Восточного экономического форума глава Минпромторна рассказал журналистам, что с начала года за счет автокредитных программ было реализовано более 52,7 тысячи автомобилей, что почти вдвое превосходит показатель всего 2023 года. А в рамках лизинговой программы продали 29,7 тысячи машин. «Пока действующим федеральным законом о бюджете предусмотрено увеличение финансирования обеих программ на 2025 и 2026 годы, — напомнил Алиханов. — В следующем году рассчитываем направить более 23 миллиардов рублей на финансирование программы льготного автокредитования и 11 миллиардов — на программу льготного лизинга».

Минпромторг продолжит наблюдать за ситуацией на автомобильном рынке и в случае необходимости проработает расширение мер господдержки спроса.

Один из показателей, влияющих на принятие решения о возобновлении программ поддержки спроса в автопроме, — это динамика продаж автомобилей отечественных марок, прежде всего Lada.

АвтоВАЗ как раз на днях отчитался о продажах за январь-август: за восемь месяцев россияне купили 293,49 тысячи пассажирских и коммерческих Lada, что на 42,2 процента больше результата за аналогичный период прошлого года.