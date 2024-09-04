ГАИ Пермского края заплатит пять тысяч рублей за сообщение о нетрезвом водителе

ГАИ Пермского края предлагает гражданам вознаграждение в размере 5 тыс. рублей за сообщение о пьяных водителях, замеченных на дороге. Информацию можно передавать через специальный чат-бот в Telegram.

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Суть инициативы заключается в следующем:

сообщить о правонарушении может любой совершеннолетний гражданин России;вознаграждение будет выплачиваться только за подтвержденные сведения;заявление нужно подать через чат-бот в Telegram. Также бот принимает и другие обращения. Например, предложения по улучшению дорог в регионе, уведомления о перевозке детей автобусами и заявки на посещение музея ГАИ Пермского края.

— Конечно же, основное преимущество этой инициативы — повышение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП, связанных с нетрезвым вождением. Пьяные водители представляют собой серьезную опасность не только для себя, но и для других участников движения, поэтому с ними нужно бороться всеми возможными способами, включая «сдачу» за денежное вознаграждение, — прокомментировала новость управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Однако Ирина Франк не исключила возможные негативные последствия. К примеру, недоброжелатели могут передавать ложные сведения в отношении водителей, к которым испытывают личную неприязнь или исключительно из корыстных мотивов. По ее мнению, подобные злоупотребления могут дискредитировать инициативу и снизить ее эффективность. Если граждане будут добросовестно пользоваться предложением, подобная практика поможет улучшить дорожную безопасность и снизить количество ДТП по вине пьяных автомобилистов.

Напоминаем, что оплата штрафов ГИБДД возможна через «Автокод Штрафы». Чек об оплате придет на указанный адрес электронной почты, а данные о погашении уйдут в ГИБДД.

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