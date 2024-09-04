Изучаем необычный минивэн Jiefang CA6410 со стеклопластиковым кузовом

Китайская автомобильная история наполнена необычными моделями, среди которых есть довольно странный минивэн Jiefang CA6410. Он интересен ещё и тем, что не вписывается в стандартную программу FAW Changchun и FAW Jilin.

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Минивэн был разработан компанией Shandong Rongcheng Auto Refit Works, основанной в 1991 году. В 1996 году завод договорился с Hyundai о производстве Hyundai Galloper. Но у Shandong Rongcheng Auto Refit Works не было лицензии на производство автомобилей. Так в истории появляется компания FAW, которая помогла стать аффилированным партнером.

Выпущенный компанией Galloper продавался как Jiefang CA6470W.

FAW вышла из состава в 2000 году, но за эти четыре года FAW совместно с Changchun Automotive Research Institute в Жунчэне спроектировал небольшой минивэн с кузовом из стекловолокна и двигателем Dong\'an, выдающим 70 л.с. Рама автомобиля была изготовлена ​​на заводе Rongcheng Refit Factory, кузов — на заводе Rongcheng FRP Car and Ship Factory.

Автомобиль получил название Jiefang CA6410 и продавался за 70 тысяч юаней.

Завод в Жунчэне рекламировал следующие преимущества CA6410: долговечность, экономичность, надежность, безопасность, простота обслуживания, низкий уровень шума, гибкость в эксплуатации, стабильная управляемость, хорошая аэродинамика, ударопрочность, звукоизоляция, длительный срок службы, хорошая герметизация, высокая жесткость и прочность.

CA6410 был построен на совершенно новой платформе, основанной на компонентах платформы минивэна FAW-Jilin JL 6440, представлявшим собой лицензионную копию Suzuki Carry. Дизайн кузова также был совершенно новым и нарисован FAW-Jilin. Интересно, что у CA6410 всего три двери: сдвижных дверей по бокам не было!

В движение он приводился китайским 3-цилиндровым мотором, собранным по лицензии Suzuki. Он имел рабочий объем 0,8 литра, мощность 70 л.с. и устанавливался также на Suzuki Alto.

Сколько было выпущено FAW-Jilin Jiefang CA6410, точно неизвестно. Он вообще не пользовался большим успехом: покупатели считали его странным, а отсутствие боковых сдвижных дверей делало его эксплуатацию довольно неудобной. Некоторые оценивают общее производство менее чем в 1000 экземпляров.

Интересно, что обозначение CA6410 чаще использовалось FAW, были Lubao CA6410 и Senya CA6410 на базе Diahatsu Xenia.