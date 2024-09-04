Российский авторынок в августе: главные цифры

Статистикой по продажам новых автомобилей поделились Минпромторг и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По данным Минпромторга, в последний летний месяц в стране реализовали 170 503 машины, что на четверть больше, чем в том же месяце 2023 года. 146 354 из них — это легковушки, которые продемонстрировали рост на 35 процентов. У АЕБ же цифры отличаются: реализовано 152 012 легковых и легких коммерческих автомобилей (+34 процента), включая те, которые были ввезены по параллельному импорту.

Минпромторг и АЕБ сходятся в одном: автомобильный рынок демонстрирует уверенный рост. Так, из отчета Минпромторга следует, что с января по август продажи составили 1 173 614 автомобилей, что на 52 процента больше, чем год назад. Из указанного количества 516 136 машин были произведены в России. Рынок новых электромобилей за восемь месяцев составил 13 763 штук (+86 процента), из них лишь 19 процентов локальной сборки.

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АЕБ же в свою очередь пишет, что объем рынка по итогам восьми месяцев на 62 процента превысил аналогичный за прошлый год, не озвучивая итоговую цифру. Зато в АЕБ считают, что продажи в августе 2024 года (152 012 или 155 277 штук на основе данных о передаче машин владельцам) — это рекордный результат для последнего месяца лета за последние 10 лет.

«Следует отметить, что после февраля 2022 года на фоне дефицита предложений на рынке сформировался существенный отложенный спрос, который удовлетворяется по мере насыщения рынка новыми моделями, — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. — Кроме того, в ожидании повышения ставок утилизационного сбора с 1 октября, покупатели торопятся купить новый автомобиль. Нельзя забывать и об изменении в налоговом законодательстве и дальнейших решениях по уровню ключевой ставки. Таким образом, обычно «спокойный» из-за отпусков август бьет десятилетний рекорд».

В сентябре АЕБ ожидает, что этот тренд сохранится, «если только не появятся новые факторы, влияющие на потребительское поведение».

6 августа будет опубликована статистика авторынка от «Автостата» с подробным отчетом о продажах по маркам и моделям.

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