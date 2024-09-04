Эксперт объяснил причины роста цен на «омывайку»

Российских водителей предупредили об осеннем подорожании стеклоомывающей жидкости. Член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов сообщил о грядущем подорожании зимней стеклоомывающей жидкости. Оно будет масштабным и исчисляться десятками процентов.

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По словам эксперта, у поставщиков сырья для «омывайки» изопропиловый спирт уже подорожал более чем на 59%. Значительный рост цен спровоцировали закупки на оборонные нужды, объясняет Плисов.

Таким образом, уже в ближайшее время в розничных магазинах и на АЗС цены на качественную сертифицированную жидкость будут увеличены до 30%. Стоимость жидкости на основе метила, запрещённого в России, которую обычно продают на обочинах дорог, тоже подорожают.

Стоит обратить внимание на продукцию проверенных производителей — Totachi, Tekom и «Тосол-Синтез». На российском рынке «омывайку» предлагают и небольшие компании, которые, чаще всего, не имеют сертификата безопасности для резиновых и хромированных частей автомобиля.

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