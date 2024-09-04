Выпуск гибридных автомобилей является приоритетной задачей для автопрома

Мантуров: производство гибридных авто в России получит поддержку государства.

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Развитие производства гибридных автомобилей в России является одним из приоритетных направлений для автопрома. Этот сегмент войдет в новый национальный проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и получит государственную поддержку. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Развитие производства гибридного транспорта прорабатывается в контуре задач, поставленных Стратегией развития автомобильной промышленности и Концепцией по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. В рамках профильного нацпроекта ('Промышленное обеспечение транспортной мобильности' - ред.) также будем работать над производством гибридов, и, естественно, уделять ему внимание с точки зрения господдержки», – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, текущим летом в России запустили первое производство гибридных автомобилей: на мощностях завода «Моторинвест» в Липецке наладили производство гибрида Evolute i-Space. Кроме того, руководство отечественного АВТОВАЗа тоже рассматривало возможность выпуска гибридных автомобилей.