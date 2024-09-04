Изучаем автовоз UFO — самодельный грузовик с очень низкой кабиной

Необычный грузовик, который вы видите на фотографиях, был создан австралийским водителем по имени Джон Бейкер. Он стал известен под названием UFO. С английского это переводится как «НЛО», но на самом деле расшифровывалось как Under Floor Operated (то есть, дословно, «управляется под полом»).

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В основу всего проекта легло шасси от британского автобуса Leyland Leopard, у которого был полностью удален кузов. Вместо него разместили двухэтажную платформу для перевозки автомобилей, занявшую всю длину шасси.

Поскольку для обычной кабины уже не оставалось места, Бейкер разместил её перед передней осью под кузовом.

За кабиной расположился двухтактный двигатель Detroit Diesel мощностью 200 л.с. с автоматической коробкой передач Allison.

Прицеп также был разработан и собран Бейкером. Его сделали из другого разбитого автовоза, у которого вместо кабины появилось сцепное устройство. В этом трейлере также размещалась пневматическая система и дополнительные топливные баки.

UFO мог перевозить до десяти автомобилей одновременно, что для того времени было отличным показателем.

Бейкер чаще всего перевозил автомобили между городами Канберра и Сидней, совершая до четырёх рейсов в день протяженностью около 280 км в одну сторону.

В архивах говорится, что вождение грузовика с такой низкой кабиной было непростой задачей, особенно во время ночных поездок или в дождливую погоду. Кроме этого существовала большая опасность получить серьёзные повреждение при столкновении с дикими животными — распространённое явление в Австралии.

Хотя проект был интересным, он не был неудобен для повседневной эксплуатации.

После смерти Джона Бейкера грузовик никто так и не купил. Австралийские источники утверждают, что с грузовика сняли кабину и кузов, превратив его в автобус.

Надо сказать, что UFO был не единственным грузовиком, у которого под грузовым отсеком была кабина. Кроме него был DAF Spoetnik и Supercargo 2040.