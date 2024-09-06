Стартуют продажи самого дешевого в России 7-местного кроссовера VGV U70 Pro

Кроссоверы марки VGV, которые выпускаются на белорусском предприятии "Юнисон", выходят на российский рынок. Представители бренда до старта продаж заявляли об уникальности предложения. Слово сдержали, пишет сайт "Китайские автомобили", который проанализировал сегмент 7-местных кроссоверов родом из КНР.

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VGV U70 Pro - крупный кроссовер длиной 4825 мм и колёсной базой 2800 мм. Он оснащается 145-сильным турбомотором, который агрегатируется МКП или 6-ступенчатым "автоматом". Цены на семиместную версию стартуют от 2,21 млн рублей - версия с механической коробкой, от 2,45 млн рублей - вариант с АКП.

Наиболее доступный из уже популярных семиместных кроссов - Chery Tiggo 8 Pro Max. Три комплектации, которые намного дороже, чем U70 Pro: от 3,2 до 4,15 млн рублей. Также в числе конкурентов - гибрид липецкой сборки Evolute i-Space, который можно купить уже за 3,36 млн рублей. Geely Okavango стоит от 3,48 млн рублей, Jetour X90 Plus - от 3,89 млн рублей, GAC GS8 - от 3,89 млн рублей, DFSK ix7 - от 3,99 млн рублей.

Наиболее близкими по цене оказались DFM 580, который стоит от 2 499 000 рублей, и SWM G05 Pro с прайсом от 2 733 460 рублей.