В Россию привезли рестайлинговый BMW X3 M Competition

В России появился в продаже рестайлинговый BMW X3 M Competition за ₽12,7 млн.

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Дилер привез в Россию немецкий заряженный кроссовер BMW X3 M актуальной рестайлинговой версии первого поколения по цене 12 700 000 руб. Автомобиль предлагают в версии Competition с бензиновым двигателем объемом 3,0 литра мощностью 510 л.с., АКП. Привод полный.

Рестайлинговый BMW X3 M был представлен в 2021 году. Изначально автомобиль получил мотор от BMW M3 мощностью 480 л.с., а затем для версии Competition отдача была увеличена до 510 л.с. Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.