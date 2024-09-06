В России стартуют продажи нового китайского кроссовера

Начиная с 9 сентября текущего года, на российском рынке можно будет приобрести новый китайский кроссовер Forthing T5, об этом официально сообщил производитель.

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В настоящее время первая партия автомобилей Forthing T5 уже поступила в дилерские центры бренда. Кроме приобретения, китайский кроссовер Forthing T5 можно будет взять на тест-драйв, чтобы оценить все его технические характеристики, в том числе динамику, управляемость и ряд иных критериев.

Главной особенностью нового кроссовера Forthing T5 станет то, что его стоимость заявлена от 1 950 000 рублей. Это говорит о том, что он имеет все шансы стать лидером продаж уже в ближайшее время. Низкая стоимость стала возможной только благодаря тому, что кроссовер будет производиться на российском автомобильном заводе с мелкоузловой сборкой в рамках локализации производства.

Кроме доступной стоимости, новый Forthing T5 был выпущен с учетом российских условий эксплуатаций и был подготовлен к зимнему климату.

В движение Forthing T5 будет приводить 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 144 лошадиные силы, трансмиссия шестиступенчатая автоматическая, привод передний. Forthing T5 больше позиционируется как городской кроссовер, его габариты составляют в длину - 4 545 мм, в ширину – 1 825 мм, в высоту – 1750 мм, колесная база – 2 720 мм.

Салон Forthing T5 получил отделку из качественной эко-кожи, передний ряд сидений оснащен подогревом. Также функцию подогрева получили боковые зеркала и лобовое стекло. В салоне также установлена современная мультимедийная система на русском языке, что обеспечило внедрение понятного интерфейса.

В целом новый Forthing T5 должен составить достойную конкуренцию представленным на российском рынке легковым автомобилям в данном сегменте.