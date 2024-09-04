Российский авторынок показал лучший за десятилетие результат

АЕБ: в августе россияне приобрели 152 012 новых автомобилей. По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам прошедшего августа составили 152 012 (с учётом альтернативных каналов поставок). По данным продаж компании ППК, что фиксирует – 155 277 штук.

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Как подсчитали аналитики, продажи августа 2024 года превысили прошлогодние на 34%, а результат первых восьми месяцев текущего года обогнал итог января-августа 2023 года на 62%.

При этом последний месяц лета традиционно считается очень спокойным для дилерского сообщества, так как люди вместо покупки новой машины предпочитают потратиться на отпуск.

В нынешней ситуации спешно обновить автопарк россиян подтолкнуло возможное повышение утиль-сбора, а также множество других факторов, включая расширение гаммы доступных моделей.

Кроме того, наши соотечественники опасаются дальнейшего повышения Центробанком ключевой ставки, которое сделает автокредиты ещё более «дорогими».

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ и «Москвич» увеличили продажи: два крупнейших российских автопроизводителя отчитались об итогах реализации за август.