Новый Skoda Superb получил пять Euro NCAP

Новый Skoda Superb получил пять звезд безопасности по итогам краш-теста EuroNCAP.

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Новый Skoda Superb прошел проверку на безопасность в краш-тестах EuroNCAP. Организация выявила высокий уровень защиты водителя и пассажиров при всех видах столкновений. Защиту взрослых пассажиров и водителя оценили в 93%, детей – в 87%, пешеходов – в 82%, системы помощи водителю – в 80%.

В целом Skoda Superb получила пять звезд безопасности из пяти. Сейчас автомобили бренда Skoda не продаются в России официально. Новое поколение Skoda Superb представили осенью 2023 года, машина доступна в кузовах универсал и лифтбэк.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.