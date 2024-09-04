Кроссовер Forthing T5 обновился и стоит дешевле двух миллионов

В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5 за 1 950 000 рублей. Размеры машины составляют 4545 х 1825 х 1750 мм, а расстояние между осями равно 2720 мм. В движение машину приводит 1,5-литровый наддувный двигатель мощностью 144 лошадиные силы, с которым идёт 6-ступенчатая автоматическая коробка. Объявлено, что поставщиком мотора выступает китайский завод компании Mitsubishi.

© Quto.ru

В базовую комплектацию включены бесключевой доступ, электропривод двери багажника, камера заднего вида, задние датчики парковки, встроенный видеорегистратор, атмосферная подсветка салона, 6 динамиков и набор активных ассистентов.

© IXEN MOTORS RUS

© IXEN MOTORS RUS

© IXEN MOTORS RUS

© IXEN MOTORS RUS

© IXEN MOTORS RUS

Старт продаж модели запланирован на 9 сентября: в скором времени автомобили доберутся до дилерских центров, где будут доступны для тест-драйва, живого ознакомления и покупки.

Сеть автосалонов марки Forthing сегодня насчитывает 39 дилерских центров, а в будущем количество шоурумов увеличится до 60. выпуском машин занимается калининградский «Автотор».

Ранее Forthing объявил цены на минивэн Yacht: локализация позволила снизить стоимость почти на 800 тысяч рублей.