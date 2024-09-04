В августе самым популярным автомобилем с пробегом стала Lada Priora

Самыми популярными автомобилями с пробегом в августе в России стали отечественные модели. Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на "Авито Авто", Рейтинг моделей с самым высоким спросом возглавила Lada Priora (4,1%). Далее Lada Granta (3%), Lada Samara (2,8%) и "Жигули" (2%). На пятом месте разместился Hyundai Solaris (2%).

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При этом средняя стоимость подержанной машины в прошлом месяце составила 950 тысяч рублей.

Если говорить о марках, то самыми популярными оказались ВАЗ (Lada) с долей спроса 26,8%, Toyota с 6,9%, Hyundai с 5,6%.

Ранее сообщалось, что в период с января по июль 2024 года спрос на китайские машины с пробегом вырос на 21,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Количество предложений увеличилось на 69,4%, а средняя цена за иномарку составила 2 295 000 рублей.

Также автоэксперт Максим Рязанов рассказал "РГ", почему опасно покупать старые машины с небольшими пробегами.