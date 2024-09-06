Продажи грузовиков в России упали в августе на 33%

Продажи грузовых автомобилей в августе снизились в России на 32,6% в сравнении с тем же месяцем 2023 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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За август в России было реализовано 10,9 тыс. новых грузовых автомобилей, в том же месяце годом ранее было продано 16 тыс. грузовиков, эта цифра стала историческим рекордом.

На первом месте по продажам грузовиков в августе оказался китайский бренд Sitrak, реализовавший 1,77 тыс. машин. За ним следует отечественный «КамАЗ», продавший 1,67 тыс. машин. За ними следуют китайские Shacman, Dongfeng и FAW. Они реализовали в августе 1,59 тыс., 1,05 тыс. и 936 грузовиков соответственно.

По итогам восьми месяцев 2024 года в России продано 82,8 тыс. новых грузовиков, что на 10,1% меньше, чем с января по август 2023-го.