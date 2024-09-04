Беспилотное такси от Tesla представят на киностудии Warner Bros

Компания Tesla проведёт презентацию своего беспилотного такси на киностудии Warner Bros. Discovery Inc., сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Предполагается, что мероприятие пройдёт 10 октября, хотя изначально глава Tesla Илон Маск анонсировал презентацию на первую половину августа. Каких-либо подробностей об автомобиле не приводится.

Роботакси — не единственная новинка, которая ожидается от Tesla в этом году. В данный момент компания разрабатывает футуристичный автомобиль Roadster, который, по словам Маска, будет разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за секунду и сможет развивать около 400 км/ч.

Также Маск отметил, что в Roadster в том числе используются наработки космической компании SpaceX. «Это будет нечто особенное», — описал он новый автомобиль.