Обновленный Kia EV6 готовится к запуску на зарубежных рынках

Обновленный Kia EV6 появится за пределами Южной Кореи. Рестайлинговый электрокар, дебютировавший на домашнем рынке в мае этого года, готовится к запуску на экспортных рынках. Autocar India обнаружил патентные документы и выяснил, что до Индии новинка доберется уже в следующе году. А вот в Великобритании Kia уже открыла прием заказов — со 2 сентября EV6 2025 года доступен в стране по цене от 45 575 до 57 175 фунтов (5,3-6,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). До электрокар доберется разве что по параллельному импорту.

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EV6, первый серийный электромобиль южнокорейской марки, должен был выйти на российский рынок — в 2021 году модель показали журналистам и пообещали запустить ее в продажу во второй половине 2022-го. Однако запуск так и не случился по причине того, что после начала СВО Kia приостановила деятельность в России, прекратила поставки новых машин из-за рубежа и свернула локальное производство. Зато в 2023-м модель официально вышла на рынок Казахстана, где стала одним из самых доступных предложений в сегменте электрических машин.

© Kia

© Kia

© Kia

В мае этого года в Южной Корее состоялась премьера обновленного EV6, который преобразился снаружи и внутри. Главное новшество в экстерьере — передняя оптика Starmap Signature Lighting, в «зигзаги» которой вписаны блоки основного света. Обычная версия и GT-line различаются оформлением бамперов, дизайном 20-дюймовых дисков и вариантами окраски кузова. В салоне появились новое рулевое колесо и изогнутый кластер медиасистемы ccNC c единообразной графикой «приборки» и центрального экрана.

В Южной Корее, как и в Великобритании, на выбор предложены две модификации, с задним либо полным приводом. В первом случае отдача силовой установки составляет 229 лошадиных сил, во втором — 325 сил. Новая батарея емкостью 84 киловатт-часа обеспечивает пробег без подзарядки до 494 километров — на 19 больше, чем с прежним аккумулятором на 77,4 киловатт-часа. На домашнем рынке модель оценена в 55,4-63,15 миллиона вон (3,7-4,2 миллиона рублей).

В Индию обновленный EV6 приедет в течение 2025 года, поставки будут осуществляться из Кореи. На местном рынке новинке предстоит конкурировать с электрическим MINI Countryman, BMW iX1 и Mercedes-Benz EQA.