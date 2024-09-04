Штрафы не останавливают любителей парковаться в Москве на газонах

За лето в Москве было зафиксировано более 13 тысяч случаев парковки на газонах. В ведомстве напомнили, что парковаться на газонах запрещено. И даже если автомобиль стоит на траве одним колесом, это всё равно является нарушением.

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Паркуясь таким образом, водители портят насаждения и вредят почве, по улицам разносятся пыль и грязь, что особенно заметно после дождя.

Стоит отметить, что до сих пор это нарушение, а также наказание за него не зафиксированы в существующем Кодексе об административных правонарушениях, что вызывает вопросы и дискуссии о законности штрафа за подобную парковку.

Регионы самостоятельно назначают сумму взыскания. В Москве для физических лиц штраф составляет 5, для должностных — 30 тысяч, для юридических лиц и владельцев машин, находящихся в лизинге, — до 300 тысяч. Штраф за парковку подлежит обжалованию при условии, что фотофиксация нарушения автомобиля на газоне была выполнена с помощью средства «Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы».

В ведомстве призвали всех неравнодушных граждан сообщать о нарушениях по телефонам в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).