Что такое «пробуксовка» АКПП, чем вызвана и стоит ли ее бояться

Эксперт «За рулем» рассказал о явлении «пробуксовки» в АКП и что к нему приводит.

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Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что означает выражение «пробуксовка в автоматической коробке передач»?

Ответ эксперта Алексей Ревин, редактор «За рулем»: