Автозавод «Урал» назвал среднюю зарплату сотрудников

Средняя заработная плата на автозаводе «Урал» достигла 82 787 рублей. Индексация зарплат состоялась 1 сентября. Сотрудникам автозавода, а также торгового, закупочного и противопожарного подразделений оклады повысили на 7%. Для социального комплекса индексация составила 9%, а для энергетического — 10%.

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Для справки, в прошлом году оклады повышались четыре раза, и к концу года достигли 69 806 рублей. В этом году персонал получил 12-процентную индексацию, благодаря чему средний доход заводчанина составил 82 787 рублей.

Кроме того, со 2 сентября были точечно увеличены оклады и тарифные ставки для представителей более 70 должностей и профессий автозавода, а также энергетического и социального комплекса, затронув 4000 сотрудников.

Месяцем раньше дифференцированно повышали оплату труда сотрудникам 23 критически важных профессий (маляры, стропальщики, наладчики станков), благодаря чему вырос уровень жизни 852 человек.

А вот АвтоВАЗ повысил зарплаты работников на 5%. Глава автогиганта Максим Соколов заявил, что причинами этого решения стали работа коллектива под давлением санкций, а также успешное выполнение производственных планов.