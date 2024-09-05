В РФ обновилась легендарная «Нива». Как изменился культовый внедорожник

АвтоВАЗ сообщил о том, что начал отгружать первые партии обновленного внедорожника Lada Niva Legend, которые прошли глобальную модернизацию.

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Lada Niva Legend в свое оснащение получила новые светодиодные дневные ходовые огни, что позволяет повысить уровень безопасности на дороге, а в комплектации Luxe теперь устанавливаются легкосплавные колесные диски.

Установка светодиодных подфарников на модель Lada Niva Legend является частью модернизации данной модели, которая запланирована на проведение в несколько этапов. О данном изменении сообщалось еще в прошлом году, но только по прошествии года АвтоВАЗ реализовал ранее озвученные планы модернизации.

Ранее, на первом этапе модернизации производства внедорожника Lada Niva Legend, была произведена замена пластиковых деталей салона на цельные, также была доработана шумоизоляция, установлены на колесные арки локеры из древесно-волокнистого полипропилена. Данная доработка способна не только снизить уровень поступающего шума в салон автомобиля при движении, но и повышает антикоррозийную защиту кузова в целом.

Также в планах у компании произвести замену силового агрегата на новый более производительный мотор, чтобы повысить производительность. При этом шарниры и редукторы не подвергнутся модернизации. Также планируется оснащение подушками безопасности для повышения качества выпускаемых автомобилей и их уровня безопасности при эксплуатации.

Напомним, что в настоящее время внедорожник Lada Niva Legend оснащается 1,7-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 83 лошадиные силы, привод полный, трансмиссия механическая. Актуальная стоимость внедорожника Lada Niva Legend заявлена производителем от 981 000 рублей за модель в базовой комплектации.